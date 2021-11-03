مصرف الرشيد يطلق سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل 6 أشهر

2021/11/03 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرشيد، الأربعاء، فروعه ببيع سندات (بناء) للمواطنين وتدفع الفائدة كل ستة اشهر.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، إنه "وجه فروعه بالمباشرة ببيع سندات (بناء) للمواطنين الراغبين بالشراء".

وأوضح أنه "وضع تعليماته الخاصة بالمبلغ والفائدة والية الشراء حيث تضمنت تحديد سند بقيمة (500000) الف دينار ( خمسمانة الف دينار ) بفائدة (6٪؜) تدفع للزبون كل ستة اشهر لمدة سنتين وسند بمبلغ (1000000) (مليون دينار) بفائدة سنوية (7٪؜) تدفع كل ستة اشهر لمدة أربع سنوات".

وأضاف أن "من حق الشخص سواء (طبيعيا أو معنويا) الراغب بالشراء تقديم طلب مباشر إلى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصلية مقابل منح المصرف للزبون ايصالا بما يدفعه من مبلغ لشراء السندات".

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