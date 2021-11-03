بهذه الطريقة تقطع اتصال لصوص “الواي فاي”

2021/11/03 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعتمد العديد من مرتادي الإنترنت على باقات الإنترنت المنزلي المحدودة، التي عادة تناسب احتياجات المستخدم كما يريد، حيث تكلف الباقات الإضافية في العادة أموالاً أكثر من الاشتراك المعتاد، لذلك يحدث نوع من […]

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