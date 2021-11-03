الأطفال بين 5 و11 عامًا يمكنهم تلقي اللقاح المضاد لكورونا في أمريكا

2021/11/03 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، مساء الثلاثاء، أنها تؤيد توصية بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا ضد "كوفيد-19".

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