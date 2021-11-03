المباشرة بأعمال التسيج لكنيسة الاقيصر في كربلاء المقدسة

2021/11/03 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مفتش آثار وتراث كربلاء المقدسة

أحمد حسن جابر، ببدأ عمل تسيج المواقع

الاثرية في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال جابر في بيان، انه "بعد توفر

التخصيصات المالية من الهيئة العامة

للاثار والتراث لعام ٢٠٢١

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