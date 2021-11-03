رئيس الجمهورية يدعو لدعم القوات الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب

2021/11/03 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، بضرورة غلق الثغرات أمام داعش وحماية السلم والأمن المجتمعي.وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “صالح استقبل في قصر السلام […]

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