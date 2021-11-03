2021/11/03 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مرور البصرة عن موافقة الجهات القضائية على بيع 5000 دراجة نارية محجوزة لدى المديرية منذ فترات طويلة بمزاد علني.وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة العميد رياض العيداني في تصريح صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية مرور البصرة تفتح مزادا علنيا للدراجات النارية المركز الخبري الوطني.

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