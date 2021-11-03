إقالة مسؤول معبر عراقي ومدير الكمارك بأمر من حكومة كردستان

2021/11/03 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أقالت وزارة المالية في إقليم كردستان مدير معبر برويزخان الحدودي في كرميان مع مدير الجمارك وفق المتحدث الرسمي باسم المعبر.

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مصادر محلية في إدارة كرميان أوضحت لـ "ناس" (3 تشرين الثاني 2021) أنّ "وزير مالية الإقليم أوات شيخ جناب وقع اليوم أمراً بإقالة مديري المعبر والجمارك"، وهو ما أكده عباس إسماعيل المتحدث باسم معبر برويزخان دون الخوض في التفاصيل.

التغييرات جاءت بعد تغيير مدير أمن المعبر يوم أمس وفق إذاعة دنك المحلية في كرميان.

وشهد معبر برويزخان قبل أيام إضراب سواق الشاحنات احتجاجاً على زيادة الضرائب والرسومات على الشحنات تحت عناوين مختلفة ما دفع القنصلية الإيرانية في السليمانية إلى التعبير عن امتعاضها، في بيان اطلع عليه "ناس"، مؤكدة أنّ "الوضع في المعبر غير مقبول".

وأعلن المشرف علی إدارة كرمیان جلال نوري توجه إدارة المنطقة لرفع دعاوى قضائية ضد السواق بتهمة الإضرار بالمال العام بعد أن تكبدت الكمارك خسائر يومية تقدر بـ 210 ملايين دينار عراقي.

وقال نوري في تصريح للصحفيين إنّ الإضراب جاء احتجاجاً على إجراءات كشف السونار الذي يعتبر إجراءً قانونياً في المعابر.

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