2021/11/03 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، تحذيره من عودة “الصراعات الطائفية” الى محافظة ديالى.وقال الحكيم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “لطالما مثلت محافظة ديالى عراقا مصغراً ومضرباً للأمثال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية لديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية لديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية لديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).