2021/11/03 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، القبض على ارهابية كانت تزود عناصر داعش بمعلومات عن الاجهزة الأمنية في صلاح الدين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تاكيدا لمساعيها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تعتقل “مخبرة” داعش في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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