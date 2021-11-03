اعتقال جاسوسة اخترقت صفوف الاجهزة الامنية العراقية (صورة)

2021/11/03 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، من القبض على "ارهابية" كانت تزود عناصر داعش بمعلومات عن الاجهزة الأمنية في صلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (3 تشرين الاول 2021)، انه "تاكيدا لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الارهابية والوصول الى مَلاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء والتي اكدت دخول إحدى الارهابيات الى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين".

واضاف البيان انه "على اثر ذلك وبمتابعة وملاحقة من استخبارات لواء مغاوير القيادة ومكتب الامن الوطني لجنوب صلاح الدين تم التحرك على مكان تواجد الارهابية والقبض عليها".

واكدت الخلية ان المعتقلة من "العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن منتسبي الاجهزة الامنية والمتعاونين معهم، ومن المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب".

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