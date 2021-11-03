حصيلة جديدة بحالات التسمم في ميسان.. والصحة تعلق

2021/11/03 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، إحالة نتائج المختبرات بحالات التسمم إلى الجهات القضائية، مؤكدة ارتفاع الحالات إلى 440 حالة.

وقال مدير عام الصحة ميسان علي محمود العلاق في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، إنه "تم تشكيل لجنة علمية لمتابعة حالات التسمم وكشف أسبابها"، مبينا أن "نتائج المختبرات قد اكتملت، إلا انها تحولت إلى الجهات القضائية، كون العملية جنائية وهناك عدد من الموقوفين".

وأضاف البيان، أن "أعداد الإصابات بحالة التسمم بلغت حتى الآن 440 حالة".

من جانبه أكدت إدارة مستشفى الصدر التعليمي، "استمرار دخول أعداد جديدة من حالات التسمم".

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