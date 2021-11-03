2021/11/03 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى..السجن 10 سنوات لمدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى..السجن 10 سنوات لمدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى..السجن 10 سنوات لمدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).