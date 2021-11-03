السجن لمدانين اثنين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية

2021/11/03 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات واسط حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدانين اشتركا في هذه العملية بعد ذهابهم من مدينة الصويرة إلى محافظة دهوك لغرض المتاجرة بالاعضاء البشرية، حيث قام الاول ببيع إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمئة الف دينار، في حين قام المدان الثاني باستدراج أحد الاشخاص لغرض التبرع بكليتيه لقاء مبلغ مالي”.وأضاف أن “الاحكام بحق المدانين يأتي استناداً لاحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات”.

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