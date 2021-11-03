2021/11/03 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HUC8izVhJHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلافات الازواج.. لحظات الانفعال قد تصل الى المحاكم..يحدثنا المستشار القانون_د.محمد السيلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلافات الازواج.. لحظات الانفعال قد تصل الى المحاكم..يحدثنا المستشار القانون_د.محمد السيلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).