2021/11/03 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تسجيل 14 هزة أرضية داخل العراق خلال الشهر الماضي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:23

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