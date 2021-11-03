الشابندر: لا يوجد نص في الدستور حول الكتلة الأكبر وهي زوبعة سياسية بامتياز

2021/11/03 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي المستقل عزت السابندر، إن أزمة تعريف الكتلة الأكبر ليست دستورية.وأوضح الشابندر في تغريدة على حسابه في تويتر، إن أزمة تعريف الكتلة الأكبر هي زوبعة سياسية بامتياز، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف جديد لها بعد أن قطعت … Readmore

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