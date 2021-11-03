انخفاض اسعار النفط العالمية بعد بيانات زيادة كبيرة بمخزونات الخام الامريكي

2021/11/03 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” بنسبة 1.2 في المئة إلى 83.74 دولار … Readmore

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