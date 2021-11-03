بسبب التسمم.. روسيا تحظر استيراد منتجات زراعية من شركة تركية

2021/11/03 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية

المستهلك "روس بوتريبنادزور" استيراد

الليمون من الشركة التركية Gonder Soguk

لوجود انتهاكات صحية.

وتم فرض الحظر ابتداء من اليوم

الأربعاء، وذلك بسبب ارتفاع نسبة

المب

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