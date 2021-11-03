2021/11/03 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يقام مزاد علني في الأرجنتين يوم 19 ديسمبر المقبل لبيع منزل أهداه دييغو مارادونا لوالديه وسيارتي بي إم دبليو ورسالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو وأصول أخرى ملكها الأسطورة.وستقام المزادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزاد علني بالأرجنتين لبيع بعض متعلقات مارادونا المركز الخبري الوطني.

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