صالح يشدد على ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش

2021/11/03 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد رئيس الجمهورية، المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش وحماية السلم والأمن المجتمعي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في قصر السلام ببغداد”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية […]

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