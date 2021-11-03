2021/11/03 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة البيئة استكمال كل الخطوات القانونية و الدستورية للانضمام الكامل للعراق لاتفاقية باريس ليصبح العراق طرف كامل العضوية.وقال المخول بإدارة الوزارة عضو الوفد العراقي المشارك جاسم الفلاحي في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تؤكد انضمام العراق لاتفاق باريس وتعلن خارطة طريق عليا المركز الخبري الوطني.

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