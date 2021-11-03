طهران تعلن اندلاع اشتباك بين الحرس الثوري ومدمرة أميركية في الخليج

2021/11/03 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة مدمرة أمريكية لاحتجاز ناقلة إيرانية في بحر عمان.

يتبع..

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