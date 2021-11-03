وسائل إعلام إيرانية: مواجهة بحرية بين الحرس الثوري ومدمرة أمريكية

2021/11/03 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.وذكرت قناة “الخبر” الإيرانية أن قوات أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في […]

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