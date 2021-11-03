عمار الحكيم يدعو الى صد 'المد الأسود' ويطلق تحذيرا

2021/11/03 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الاربعاء، من التراخي الامني في ديالى والتأثير على التماسك المجتمعي عبر النعرات الطائفية.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (3 تشرين الثاني 2021)، ان "محافظة ديالى لطالما مثلت مدينة للتآخي وعراقا مصغرا ومضربا للأمثال في التعايش السلمي بين أطيافها ومكوناتها وعشائرها".

وأشار إلى أن "الأمس القريب يشهد اختلاط دماء شبابها وتظافر عزيمتهم من أجل درء المد الداعشي الأسود عن ربوعها"، محذرا من "أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية إليها وتحت أي مسمى".

ودعا "العقلاء والشيوخ ووجهاء العشائر والنخب المجتمعية والكيانات السياسية على التنبه لهذه المخططات الأثيمة وضبط النفس ووضع حد لتدهور الأوضاع فيها".

وحمل الحكيم "الأجهزة الأمنية ممارسة مسؤوليتها القانونية في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين".

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