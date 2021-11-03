قناة العالم الإيرانية: احباط محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني ببحر عُمان

2021/11/03 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، ما وصفته بأنه محاولة "قرصنة" أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عُمان، وفقا لما نقلته قناة العالم الإيرانية.

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