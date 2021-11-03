مفوضية الانتخابات: إجراء عد وفرز يدوي شامل لجميع المحطات ليس من صلاحياتنا

2021/11/03 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت مفوضية الانتخابات على الأحزاب والكيانات التي تطالب بإجراء عد وفرز يدوي شامل لجميع المحطات الانتخابية، مؤكدة أنه ليس من صلاحياتها القانونية.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي باسم المفوضية نبراس أبو سودة إن قانون انتخابات مجلس النواب نص على أن تكون عملية العد والفرز للمحطات إلكترونيا، اما اليدوي يكون لمحطات معينة من كل مركز انتخابي ويتم اختيارها بشكل عشوائي بالإضافة للمحطات المطعون بصحتها والتي يتم تقديمها من قبل المرشحين.

وذكرت أبو سودة ان صلاحية المفوضية بعملية العد والفرز اليدوي للمحطات مقيدة بالقانون وان اجراء عملية العد والفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية ليس من صلاحيتها، إنما يتطلب قانون ينفذ عملية إعادة العد والفرز اليدوي وهو من صلاحية المحكمة الاتحادية حصرا.

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