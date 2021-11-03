2021/11/03 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية لمحافظة ديالى .

وحث الحكيم في تغريدة على تويتر, شيوخ ووجهاء العشائر والنخب المجتمعية والكيانات السياسية لضبط النفس والتنبه لما وصفها بالمخططات الأثيمة ومنع تدهور الأوضاع في ديالى، كما دعا الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها القانونية في حفظ الأمن و حماية أرواح المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحذر من “أجندات الفتن” وعودة الصراعات الطائفية لديالى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحذر من “أجندات الفتن” وعودة الصراعات الطائفية لديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).