مفوضية الانتخابات: اغلب نتائج الفرز والعد اليدوي مطابقة واكثر الطعون كانت بلا أدلة

2021/11/03 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان إن المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة … Readmore

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