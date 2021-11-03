الإعلام الإيراني: الحرس الثوري ينفذ إنزالا على ناقلة نفط سيطرت عليها قوات أمريكية في بحر عمان

2021/11/03 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.وذكرت قناة “الخبر” الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على […]

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