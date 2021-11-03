التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الليلة

2021/11/03 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يحل أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، ضيفا على ليفربول الإنجليزي في ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.ورغم فوز ليفربول ذهابا على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 […]

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