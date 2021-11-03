انطلاق الدورة الثانية لمهرجان بغداد بمشاركة دولية

2021/11/03 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

انطلقت فعاليات مهرجان بغداد الدولي بدورته الثانية، اليوم الأربعاء، على خشبة مسرح الرشيد بمشاركة دول عربية وأجنبية.

وقالت مديرة علاقات وإعلام مهرجان بغداد الدولي الثاني زهرة الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعليات مهرجان بغداد الدولي بدورته الثانية انطلقت على خشبة مسرح الرشيد تحت شعار (الآن المسرح يضيء الحياة)"، مشيرة إلى أن "مسرح الرشيد صرحٌ ثقافيٌ، له في ذاكرة العراقيين لاسيما جمهور بغداد والفنانين الكبار الكثير من الصور والأعمال التي اقيمت عليه".

واوضحت، ان "المهرجان انطلق بمشاركة دول عربية واجنبية، ويتضمن مشاركة 15 عرضاً مسرحياً عراقياً وستتخلله عروض عدد من الندوات الحوارية والورش، ومشاركات فعلية لفنانين كبار، بالاضافة الى تكريم للمتميزين في العروض على المسارح الثلاثة: الرشيد والمسرح الوطني ومسرح الرافدين".

واكدت الجبوري، على "مساعي وزارة الثقافة لادخال مسرح المنصور وارجاعه الى الثقافة، من اجل استقطاب العوائل العراقية واعادة الحياة وليالي بغداد الجميلة الى المسرح العراقي الجاد".

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