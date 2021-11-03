2021/11/03 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات واسط، الاربعاء، حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان للمحكمة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، أن "المدانين اشتركا في هذه العملية بعد ذهابهم من مدينة الصويرة إلى محافظة دهوك لغرض المتاجرة بالاعضاء البشرية، حيث قام الاول ببيع إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمئة الف دينار، في حين قام المدان الثاني باستدراج أحد الاشخاص لغرض التبرع بكليتيه لقاء مبلغ مالي".

وأضاف البيان، أن "الاحكام بحق المدانين يأتي استناداً لاحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

وفي ذات السياق، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الأربعاء، من القاء القبض على امرأة بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية بعد بيع كلية ابنتها بمبلغ 10 ملايين دينار.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، إن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية نفذت امر قبض بحق امرأة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد ان قامت ببيع (كلية) ابنتها الى شخص مجهول في احدى المحافظات الشمالية بمبلغ (10 ملايين دينار عراقي)".

واضاف البيان، أن "هذه العملية تأتي بعد توفر معلومات من المصادر السرية عن الحالة وتدقيق المعلومات واخذ الموافقات الاصولية وتعقب المتهمة حتى إلقاء القبض عليها"، مشيرة الى "تدوين اقوال المتهمة وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق احكام المادة 17 من قانون تجارة الأعضاء البشرية".

واوضح، أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة"، لافتا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين الملقى القبض عليهم اصوليا".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اعتقال امرأة تاجرت بـ 'كلية' ابنتها والقضاء يحكم شخصين بذات التهمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اعتقال امرأة تاجرت بـ 'كلية' ابنتها والقضاء يحكم شخصين بذات التهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).