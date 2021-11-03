طهران: أميركا فشلت في سرقة النفط الإيراني في خليج عُمان

2021/11/03 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مختلف وسائل الإعلام الإيرانية

بأن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط حاول

الجيش الأمريكي استخدامه لاحتجاز شحنة

نفط من ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم

الأربعاء أن

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