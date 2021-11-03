2021/11/03 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).