2021/11/03 | 13:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ABNEm70aN6s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية استنكاراً للأحداث الأخيرة في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية استنكاراً للأحداث الأخيرة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).