2021/11/03 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7z6G7RbMeMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطرب العراقي صلاح البحر يعبر عن سعادته بأجواء مهرجان بابل الدولي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطرب العراقي صلاح البحر يعبر عن سعادته بأجواء مهرجان بابل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).