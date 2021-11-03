مصدر قريب من حمدوك: لا اتفاق مع القادة العسكريين حتى الآن

2021/11/03 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، الأربعاء إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين حمدوك والقادة العسكريين وإن المحادثات ما زالت جارية، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

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