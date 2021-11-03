الكمارك: ضبط حاوية مخالفة للتعليمات في ميناء أمّ قصر

2021/11/03 | 13:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأربعاء، عن ضبط حاوية تحوي موادَّ طبية مخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المعتمدة.وقالت الهيئة في بيان، انه “بناء على معلومات مدير عام الكمارك شاكر الزبيدي ؛ تمكَّنت عناصر مركز كمرك بوابة البصرة من خلال التحري والتفتيش الدقيق للحاوية بعد تفريغها على أرصفة الميناء، العثور على المواد […]

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