نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط - الكرخ الثالثة

2021/11/03 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط لتربية الكرخ الثالثة.

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وسينشر موقع "ناس" تباعاً نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط، لمديريات تربية بغداد وباقي المحافظات.

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