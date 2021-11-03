تقرير النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة للشهر الماضي

2021/11/03 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تقرير النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الأول الماضي.

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