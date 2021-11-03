2021/11/03 | 14:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة نفط ميسان ترد على بيان للنزاهة وتصفه بـ"غير الدقيق" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/03 | 14:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفط ميسان ترد على بيان للنزاهة وتصفه بـ"غير الدقيق") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفط ميسان ترد على بيان للنزاهة وتصفه بـ"غير الدقيق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).