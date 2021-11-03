بعد ميسان.. محافظة اخرى تسجل العشرات من حالات التسمم

2021/11/03 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، الاربعاء، برصد عدد من حالات الاصابة بالتسمم اغلبهم من الاطفال جنوبي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (3 تشرين الثاني 2021)، انه "تم رصد حالات تسمم بحدود الـ50 حالة اغلبهم من الاطفال في احدى العيادات الخاصة بالناصرية".

واضاف، ان "الاعراض كانت (تقيؤ حاد واسهال وارتفاع في درجات حرارة المصابين)"، لافتا الى انه "لم تعرف اسباب التسمم الى الان ولكن من المحتمل ان يكون اما من الجو او مياه الشرب، ولا نستطيع الاعتماد على تلك الاسباب لحين ظهور النتائج".

واوضح المصدر، انه "لاتوجد رقابة من صحة ذي قار على المطاعم والباعة المتجولين"، مبينا ان "هذه الحالات التي تم رصدها أعراضها مشابهة لحالات التسمم التي ظهرت في محافظة ميسان المجاورة لذي قار".

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة (الفلافل) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، يوم السبت الماضي، بمئات حالات التسمم.

وتبين، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.

واسقبل المركز الاستشاري الفرعي لاستعلامات ومعالجة السموم 23 مراجعا خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي.

واوضح مدير المركز الصيدلاني علي ثجيل خليف، ان "اعداد المرجعين الذكور خلال الشهر الماضي بلغ (17) مراجعا اما المراجعات من الاناث فقد سجل (7) مراجعة".

واضاف خليف، ان "اسباب المراجعة الى المركز تنوعت بين تسمم بالادوية والمواد البيولوجية والتي بلغت (11) مراجعا وتسمم بالمبيد الحشري (5) مراجع والنوع الاخير بسبب تاثيرات اخرى او غير محددة الاسباب وكانت (7) مراجع".

N.A

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