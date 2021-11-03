فوائد البيض المذهلة.. لا تستغني عنها

2021/11/03 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر البيض من العناصر الغذائية الذي

يحتوي على الكثير من الفيتامينات وهي: أ

، هـ ، د ، بالإضافة لغناه بالبروتينات و

العناصر مثل الكالسيوم والحديد

والمغنيسيوم والفوسفور والزنك

والسيلينيوم.

وقالت خبيرة

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