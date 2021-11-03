الشرطة التونسية تكتشف نفقا قرب منزل السفير الفرنسي

2021/11/03 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إنها اكتشفت نفقا داخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه متطرف معروف، لافتة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.

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