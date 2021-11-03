محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي نظيره الإيراني 

2021/11/03 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

التقى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، الاربعاء، نظيره الايراني علي صالح آبادي في بغداد.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن محافظه مصطفى غالب مخيف أستقبل "نظيره الإيراني علي صالح آبادي في زيارة للعراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي".

وأضاف "تناول اللقاء، الذي حضره من الجانب العراقي السيد مدير عام المصرف العراقي للتجارة، سبل التعاون في القطاع المصرفي بين الطرفين وإمكانية معالجة المستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني وفق سياقات الاتفاقية المحددة".

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