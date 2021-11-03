من ديوان راهنت عليك - اشرف عتريس

2021/11/03 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس (21)هاتيهم كده شروة وقومى روّحى يامو الشـقا ،،الشمس النهاردة جاية بعافيتها تحصد المخاليق والطير ،،عبيلى واسندك تبقى (جَبَرت معانا) والرزق من عنده ،،بس أمانة عليكى تدعيلى من قلبك العمران بلسان مطلوق ،،(ربنا يحبك زى ماانت بتحب عبيدو ) ..هاتشوف دعوتى عند رب العشمانين فيه وهتبقى من نصيبك ..



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