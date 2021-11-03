ماذا لو لم يكن الانفجار العظيم هو بداية كوننا المرئي؟ - جواد بشارة

2021/11/03 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الإنفجار العظيم لم يعد بداية للكون المرئي الائتمان: نيكول روجه فولر / مؤسسة العلوم الوطنية Credit: Nicole Rager Fuller/National Science Foundationهل هي مفاجأة؟ لم يعد الانفجار العظيم بداية الكون المرئي بعد الآن، فلقد اعتدنا أن نعتقد أن الانفجار العظيم يعني أن الكون بدأ من نقطة الفرادة أو التفرد.



ولكن بعد ما يقرب من 100 عام ، مازلنا لسنا متأكدين.



لا تبدأ الصورة الكونية الحديثة لتاريخ كو ......





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