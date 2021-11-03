2021/11/03 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة المركز الخبري الوطني نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 -2021.للاطلاع على النتائج اضغط على الرابط أدناه https://drive.google.com/drive/folders/1POzHMuv4sECCa04QqhK7en5K_PdWPtg1?usp=sharing

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنشر وكالة “NNC” نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

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