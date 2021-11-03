انتحار شرطي داخل منزله في الجبايش ’هرباً من الديون’!

2021/11/03 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

اقدم منتسب في وزارة الداخلية، الأربعاء، على الانتحار شنقا داخل منزله بسبب تراكم الديوان.

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وقال مصدر أمني لمراسل "ناس"، (3 تشرين الثاني 2021)، إن "منتسباً بصفة مفوض في شرطة ذي قار أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل مربوط بسقف منزله في قضاء الجبايش بسبب تراكم الديون والتي بلغت عشرات الملايين".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي، ولم يقدم ذووه شكوى ضد أحد".

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