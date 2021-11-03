2021/11/03 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه شركة تسلا نحو تبديد بعض مكاسبها التي تجاوزت 300 مليار دولار منذ أن أعلنت شركة هيرتز Hertz عن طلب ضخم لسياراتها الكهربائية، إذ أن رئيس تسلا إيلون ماسك شكك في الصفقة وقلل من إمكاناتها.

لم يوقع صانع الطراز 3 عقدًا حتى الآن مع Hertz، كما كتب الرئيس التنفيذي في تغريدة رداً على حساب من نادي المعجبين شكر أغنى شخص في العالم على مكاسب أسهم تسلا يوم الاثنين.

وقال ماسك إنه نظرًا لأن شركة تسلا لديها طلب على عدد أكبر من السيارات مما يمكنها إنتاجه، فإن الصفقة مع Hertz “ليس لها أي تأثير على اقتصادياتنا”.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 6.9٪ قبل بدء التداول العادي اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع السهم بنسبة 56٪ خلال الشهر الماضي.

وأدى إعلان Hertz الأولي عن طلب 100000 سيارة تسلا بتكلفة تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، إلى قفزة في أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية بنسبة 13٪ في 25 أكتوبر.



وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة.

استمر السهم في الارتفاع في جميع الجلسات الخمس التالية، باستثناء جلسة واحدة، مع إغلاق تسلا عند مستوى قياسي يوم أمس الاثنين في نيويورك.



وصعدت أسهم شركة Hertz، التي يتم تداولها خارج البورصة قبل إعادة إدراجها في بورصة ناسداك، بنسبة 38٪ منذ بداية الأسبوع الماضي.

طلب 100000 مركبة يعادل حوالي عُشر ما يمكن أن تنتجه تسلا سنويًا.



وقالت شركة هيرتز ومقرها فلوريدا إنها ستدفع مبلغ الصفقة كاملاً.

ولم تكن تغريدة اليوم الاثنين، المرة الأولى التي يتساءل فيها ماسك عن رد فعل السوق حول صفقة هيرتز.



فقد كتب في 25 أكتوبر أن التغيير في تقييم تسلا كان “غريبًا” لأنه قال إن الشركة تواجه مشاكل في الإنتاج، وليس الطلب.

وقد تحدث عن أسهم تسلا من قبل، حيث غرد في مايو 2020 قائلاً إن سعر سهمها كان “مرتفعًا للغاية” بحسب رأيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة “قاتلة” من ماسك تضع مكاسب الـ300 مليار دولار في مهب الريح!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة “قاتلة” من ماسك تضع مكاسب الـ300 مليار دولار في مهب الريح!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).